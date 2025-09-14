Affitti agevolati col Comune, la spesa cresce

Avviato nel 2013 con l’obiettivo di garantire un tetto a famiglie in difficoltà economica, il progetto del Comune di Recanati che prevede la locazione di immobili da parte di privati con successiva sublocazione a nuclei bisognosi, in questi ultimi tempi sta mostrando il suo lato più problematico.

Se da un lato l’iniziativa ha permesso negli anni di sostenere numerose famiglie, dall’altro non sono mancati episodi di morosità, danneggiamenti agli immobili e contenziosi con i proprietari, che stanno gravando sull’ente pubblico sia in termini economici che di credibilità. L’ultimo caso, in ordine di tempo, sta costando alle casse del Comune una bella cifra. Nel maggio 2024, l’allora amministrazione ha dato incarico a un legale di procedere al recupero di circa 10mila euro di canoni non versati da parte di un inquilino moroso, oltre a 1.774 euro di spese condominiali arretrate. L’intervento legale, costato al Comune 4.540 euro, si è concretizzato dopo numerose ingiunzioni andate a vuoto. L’appartamento è stato liberato il 17 febbraio scorso, ma non senza strascichi: i sopralluoghi dell’ufficio tecnico comunale hanno evidenziato, infatti, danni generici causati dalla malagestione dell’inquilino, quantificati in 5.400 euro, somma che il Comune ha riconosciuto al proprietario a titolo di ristoro e a saldo di ogni ulteriore pretesa.

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. In almeno tre altri episodi recenti, il Comune si è trovato a dover intervenire economicamente a seguito di comportamenti irregolari da parte degli assegnatari degli immobili. In una situazione i danni, che l’amministrazione pubblica si è vista costretta a rimborsare al proprietario dell’alloggio, sono stati quantificati in 16mila euro: infiltrazioni di acqua, porte e pavimenti rotti, finestre divelte. In un’altra circostanza, quando il proprietario è rientrato in possesso del suo alloggio si è accorto che erano scomparsi persino i mobili e l’appartamento necessitava di importanti interventi di ripristino. Anche in questo caso, il Comune ha riconosciuto al proprietario una somma di 2.500 euro a titolo di ristoro.

I numerosi episodi di morosità, danni e inadempienze rischiano non solo di gravare sulle casse pubbliche, ma anche di minare la fiducia dei proprietari privati, che potrebbero non essere più disposti a collaborare con l’ente e resta il dato di fatto: un progetto nato per aiutare chi è in difficoltà sta diventando, in alcuni casi, una fonte di spese impreviste e contenziosi legali, a carico della collettività.

Antonio Tubaldi