Affitti brevi e stanze, boom di domande

Gli affitti brevi e le stanze per studenti sono sempre più al centro del mercato immobiliare italiano. Anche nelle Marche il fenomeno sta accelerando, in particolare a Macerata. Secondo l’ultimo report di Immobiliare.it Insights, la proptech del gruppo Immobiliare.it specializzata in analisi di mercato, nell’arco di un anno la domanda di stanze è cresciuta dell’86%, mentre l’offerta è aumentata del 23%. Il prezzo medio di una singola si attesta sui 242 euro al mese, uno dei valori più contenuti a livello nazionale. La crescita della domanda si misura attraverso i contatti generati dagli annunci pubblicati sulla piattaforma, che nell’ultimo anno sono nettamente aumentati. Un segnale evidente della pressione abitativa che riguarda non solo gli studenti universitari, ma anche giovani lavoratori.

Nelle Marche, non è un caso che a crescere in maniera significativa sia anche Ancona, dove la domanda di stanze segna un +77% su base annua, con un prezzo medio di 257 euro mensili. Il capoluogo marchigiano si conferma così una delle piazze più vivaci d’Italia, in linea con il trend di altre città universitarie di medie dimensioni che negli ultimi mesi hanno visto salire l’interesse. A livello nazionale, però, la situazione appare più variegata. Dopo anni di forte crescita, la richiesta di stanze singole sta mostrando segni di rallentamento in alcune grandi città. Torino registra un -3% rispetto al 2024, Firenze un -6%, Milano un -13% e Verona un -20%. Le contrazioni più marcate arrivano da Bologna (-38%) e Napoli (-47%), due mercati storicamente molto caldi. Allo stesso tempo, non mancano le eccezioni positive: Venezia cresce del 30%, Genova addirittura del 59%, Bergamo e Ferrara segnano un +20%. Nel complesso, il dato nazionale mostra stabilità, con una domanda sostanzialmente invariata rispetto a 12 mesi fa.

Lorenzo Pastuglia