"Affitti, Comune indifferente sul taglio dei fondi"

"Civitanova città indifferente?" Una provocazione che lancia Giulio Silenzi (Pd) "rispetto – spiega – a scelte gravi che non trovano la giusta reazione, né dal mondo della politica né da quello sociale della città". Ne ha per chi governa, e anche per chi fa opposizione, dopo il silenzio che ha accompagnato la notizia del taglio dei fondi per il sostegno agli affitti. "La malattia più diffusa anche a Civitanova – dice Silenzi – è l’indifferenza" e indica "situazioni e decisioni clamorose passate quasi nel silenzio generale. Gli amministratori, impegnati a esaltare se stessi o il glamour, a partecipare a ricche cene e assistere, loro gratis, a concerti a pagamento finanziati dalle tasse dei cittadini, non trovano il tempo per dare una risposta a chi quest’anno, ben 600 famiglie bisognose, non avrà un aiuto per pagare l’affitto perché il governo Meloni ha tagliato i fondi". Il riferimento è alla scelta del Governo di azzerare le somme che, a cascata, gestiscono Regioni e Comuni.

"Parliamo – ricorda Silenzi – di 750.000 euro stanziati lo scorso anno, 600.000 dalla Regione e 150.000 dal Comune. Da tempo a Palazzo Sforza si sapeva dei tagli governativi, ma nulla o quasi è stato previsto. Si sarebbe potuto risparmiare sulle spese allegre per destinarle a chi ne aveva bisogno". L’esponente dei Dem denuncia anche la mancata assegnazione dei 200.000 euro messi in bilancio per affrontare il caro bollette: "sono trascorsi sei mesi e non ci sono atti per aiutare famiglie in difficoltà, più di 1.100 a Civitanova!".

Ricorda anche "i 100.000 euro tolti dal sociale per essere trasferiti nel capitolo del turismo, perché quest’anno l’assessore vuole illuminare il Natale e non le bastavano i 700.000 già stanziati ma lei, persona agiata, non si pone il problema". Il mondo della povertà per Silenzi "è invisibile rispetto ai post in cui trionfa l’opulenza. Ma, tace il sindaco, tace l’assessore al bilancio Morresi, tace l’assessore al sociale Capponi. Tacciono buona parte della politica e le associazioni. Una cortina di silenzio che ha dell’incredibile rispetto alla gravità di queste situazioni. Chi ha bisogno è invisibile, non sposta voti, meglio coccolare e farsi fotografare accanto ai capitani d’industria che per aver speso 3.000 euro per comprare e donare apparecchi tv all’ospedale ottengono visibilità". "È proprio vero – conclude – è una Civitanova al contrario e la malattia più grande di una società è l’indifferenza, ma guai a rassegnarsi".