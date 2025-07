"Affitti e bollette: cresce la richiesta di aiuto"

Una famiglia dove lavorano in due, ma che comunque non riesce ad arrivare a fine mese per colpa del caro-affitti o di una spesa medica imprevista, come l’acquisto dell’apparecchio ai denti per un figlio. Sono queste le nuove forme di povertà con cui si trova a fare i conti la Caritas diocesana di Fermo, in un territorio particolare come quello di Civitanova. Una realtà in crescita, ma c’è l’altra faccia della medaglia: situazioni di difficoltà sociali, problemi di sicurezza e famiglie in crisi.

Dal 31 gennaio al 31 maggio di quest’anno sono stati già 1.095 gli interventi della Caritas; di questi 522 sono stati a favore di cittadini italiani, e in maggioranza donne, che sono state 259. Sono stati invece 573 gli interventi in favore di cittadini di origini straniere. Nel tempo, si è registrato un pareggio tra italiani e stranieri, arrivando a percentuali del 48 per cento di italiani e per il 52 per cento stranieri. In media poi sono 30/35 le persone che accedono alla mensa civitanovese, tutti i giorni.

"Non bisogna per forza pensare al povero come siamo abituati a fare – spiega Barbara Moschettoni, direttrice della Caritas diocesana –, al povero estremo, che sta in mezzo alla strada. Purtroppo c’è anche quello, ma oggi ci troviamo di fronte anche a nuove forme di povertà. Infatti sono tante le famiglie italiane, come pure gli stranieri che vivono in Italia da tanto tempo, che chiedono un aiuto per pagare le bollette, per pagare l’affitto, oppure che chiedono un sostegno per le spese mediche e per i farmaci. I padri separati rappresentano un’altra fascia di soggetti da aiutare". Un’altra emergenza è venuta fuori dopo il Covid: "In seguito alle restrizioni legate alla pandemia sono aumentate tanto le fragilità psicologiche, i disturbi e i disagi psichici. Come Caritas ci stiamo muovendo per fare inclusione sociale, attraverso delle borse lavoro, per aiutare le persone con un percorso di sostegno, nell’ottica di una progettualità a lungo termine. È chiaro che non possiamo fare tutto da soli: è necessario lavorare in rete, collaborare con i servizi sociali e le altre associazioni che operano sul territorio, per avere risultati più efficaci" conclude Moschettoni.

In questi ultimi tempi sono scese le richieste alla Caritas di pacchi alimentari, ma sono arrivate richieste di aiuto di altro tipo, come ad esempio per le bollette (con il picco nel periodo invernale) o per una quota dell’affitto, per evitare lo sfratto e per non ritrovarsi con la propria famiglia senza neanche un tetto.

Chiara Marinelli