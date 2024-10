Affitti in nero: maxi evasione e nove denunce

Affitti in nero nel mirino della Guardia di Finanza di Camerino. Nove persone, tra proprietari ed eredi di un patrimonio familiare, hanno dato in locazione sei fabbricati commerciali senza regolare contratto d’affitto, per un’evasione pari a circa 80mila euro. Sono stati denunciati tutti e nove. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di ricostruire questo articolato sistema di evasione nel settore delle locazioni.

Un gruppo di proprietari, tra loro legati anche da vincoli familiari, avrebbe infatti dato in affitto diversi immobili, facenti parte di un rilevante patrimonio immobiliare, alcuni con regolare contratto di affitto ma altri senza registrarne i contratti e dichiararne le entrate. Completati gli accertamenti patrimoniali e fiscali, la Guardia di Finanza ha avuto l’ok per la perquisizione dalla Procura di Macerata.

Nelle abitazioni, sono stati trovati documenti sulle locazioni degli immobili relative al patrimonio e agli affitti regolarmente denunciati, ma anche appunti su incassi in nero di ulteriori affitti non registrati all’Agenzia delle Entrate. Dall’acquisizione della documentazione e dalle informazioni acquisite dagli affittuari, senza contratto, sarebbe emerso che ben nove, tra proprietari originari ed eredi del patrimonio familiare, avevano dato in locazione sei fabbricati commerciali di loro proprietà senza regolare contratto d’affitto e senza comunicare la locazione all’Agenzia. L’operato delle Fiamme Gialle si è concentrato per i periodi di imposta che vanno dal 2018 al 2024: dal controllo fiscale è emersa un’evasione fiscale non dichiarata all’erario di 68.186,16 euro, ed è stata segnalata, per l’anno 2023, un’ulteriore base imponibile da dichiarare pari a 10.106,97 euro.

Inoltre, in capo a un proprietario originario, è stata contestata la violazione per l’omessa comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza di sei conduttori dei propri immobili locati in nero. La Guardia di Finanza si conferma presidio di sicurezza economica e finanziaria, a salvaguardia dell’economia legale e del corretto funzionamento dei mercati. "Contrastare l’evasione fiscale significa contribuire al processo di ripresa e di rilancio dell’economia e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini", ricordano le Fiamme Gialle. Continua quindi la lotta contro gli affitti in nero, ancora di più in questa fase post sisma.