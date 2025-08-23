Affitti inarrivabili e case Erap vuote

Tra le cause sociali del fenomeno dei senzatetto c’è anche l’impossibilità per molti di loro di pagare affitti mensili che il mercato del mattone impone, specie se a determinare le regole è soprattutto il settore privato in assenza di politiche abitative pubbliche. Sono infatti ormai due anni che non si sblocca, nel Comune di Civitanova, l’iter per la formazione della graduatoria attraverso cui assegnare gli alloggi Erap a canone concertato, e praticamente ultimati, in via Marchetti.

Sono 34 appartamenti divisi in due palazzine di due piani. Hanno superfici variabili, che vanno da un minimo di 35 metri quadrati (per una persona) a un massimo di 60 metri quadrati (per nuclei di tre o quattro persone) con l’affitto mensile compreso tra i 244 e i 354 euro, passando per metrature e costi intermedi degli appartamenti destinati a famiglie di una o due persone o di 2/3 persone.

Gli affitti mensili sono perciò accessibili, e assegnare queste abitazioni darebbe una risposta al bisogno di casa che c’è a Civitanova, ma della procedura di formazione della graduatoria, nonostante dall’Erap siano partiti solleciti nei confronti del Comune, non si sa nulla da quasi due anni. Nemmeno interrogazioni consiliari ne hanno sbloccato l’iter.