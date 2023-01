Affitti più cari e carenza di alloggi "In tanti restano senza una casa"

di Chiara Gabrielli Affitti, costi in aumento e carenza di alloggi: queste le nuove caratteristiche del mercato immobiliare in era post Covid. Se a Macerata si registrano rincari anche del 20 per cento rispetto a qualche anno fa, a Civitanova un appartamento d’estate può costare 3mila euro al mese. C’è chi non è riuscito a trovare nulla in affitto e si è vede costretto a fare il pendolare, anche dall’Abruzzo. Daniele Baroni, dell’omonima agenzia immobiliare di Macerata, spiega che "gli affitti hanno registrato anche qui un aumento, circa un 20 per cento. Un appartamento che veniva affittato sui 400 adesso arriva a 500 euro, certo dipende dalla tipologia di immobile. Purtroppo c’è carenza, gli aumenti sono dovuti a tanta richiesta di fronte a poca disponibilità, il problema più grande si crea per la famiglia ma ormai c’è saturazione anche per lo studente. Qualcuno si è spinto a cercare casa a Montecassiano, perché a Macerata non si trova niente. E le famiglie numerose fanno ancora più fatica: gli appartamenti più grandi infatti di solito vengono destinati agli studenti perché ci si guadagna di più". Già da un po’ di tempo, prosegue Baroni, "per far vedere un appartamento in affitto organizziamo un open...