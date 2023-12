Affitto del liceo, caccia ai fondi. Oggi l’assemblea cittadina

L’assemblea cittadina di questo pomeriggio, voluta dal sindaco Antonio Bravi per reperire fondi per coprire un possibile canone di affitto per i locali che dovrebbero ospitare le classi eccedenti del liceo classico Leopardi di Palazzo Venieri ha tutto il sapore di una mossa politica per mettere in mora la Provincia che non ha ancora fatto sapere come vuole risolvere il problema. Una mossa politica che, però, rischia di rimanere tale se non si trova presto una sintonia con la Provincia che di fatto ha la competenza esclusiva dell’attività didattica delle scuole superiori. In questa partita, per trovare una soluzione idonea, occorre che prevalga il senso pratico che è fatto di cifre e di ampiezza e sicurezza dei locali. Due sono, per ora, le opzioni: la prima è l’ex ufficio delle Entrate di via Mattei che ha già ospitato, nel periodo del sisma, gli uffici comunali allora dietro un canone di locazione di 60.000 euro annuo. Per ospitare la scuola questo arriva a 80.000 euro a cui andrebbero aggiunti, diluiti in cinque anni, il costo dei lavori da effettuare per trasformare la struttura da uffici a scuola il cui importo è stato valutato in 100.000 euro. Una parte di questi lavori, quando nei mesi passati sembrava che si fosse raggiunto un accordo fra i proprietari dell’immobile e la Provincia, era stata già avviata, ma poi tutto si è interrotto. A conti fatti, il canone sarebbe di 100.000 euro per i prossimi cinque anni. La superficie disponibile in questo stabile è di 900 mq utili più 600mq del piano superiore adibito a parcheggio e altri 600 di seminterrato. L’altra scelta potrebbe essere quella della scuola di Squartabue che per tre anni ha già ospitato le classi della media San Vito. L’area complessiva è di 2.100 mq per un canone di affitto di 79.200 euro annui. C’è da considerare che quest’ultima struttura, già pronta e a norma, oltre che capace di ospitare subito dopo le vacanze natalizie le cinque classi del liceo Leopardi, potrebbe ospitare anche le altre 10 classi del Bonifazi, oggi collocate in un’ala dell’ex convento Santo Stefano che a primavera sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione. Quindi, se l’iniziativa del sindaco Bravi andrà in porto e si trovasse qualche decina di migliaia di euro per il canone di affitto dei nuovi locali del liceo Leopardi questi soldi servirebbero per una delle due opzioni.

ast. t.