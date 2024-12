Affondato il Sora, primo hurrà in casa

CIVITANOVESE

2

SORA

0

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6.5 (23’st Ruggeri 6), Passalacqua 6, Rossetti 6; Buonavoglia 7, Capece 6 (18’st Domizi 6), Visciano 6, Esposito 6.5 (35’st Macarof sv.); Padovani 6, Bevilacqua 7 (46’st Brunet sv). A disp. Massenz, Cosignani, Giandomenico, Arias, Tassi. All. Alfonsi 6.

SORA (4-3-3): Boscolo 5; Boakye 5 (1’st Ippoliti 5.5), Salviato 5.5, Gemini 5, Orsi 5.5 (32’st Pagni sv.); Marchetti Capasso 6, Jirillo 5.5, Di Gilio 5.5; Stempete 5 (1’st Fagotti 5), Fontana 5.5, Seck 5.5 (31’st Gentilforti sv.). A disp. Bianco, Corsetti, Cani, Belli, Boglione. All. Schettino 5.5.

Arbitro: Mammoli di Perugia 6.

Reti: 10’pt Buonavoglia, 27’st Bevilacqua.

Note: spettatori 900 circa. Ammoniti Seck, Gemini, Franco, Passalacqua. Ang 5-4, rec. 6’pt e 7’st.

Finalmente il sorriso al Polisportivo. Con un gol per tempo, battendo il Sora, la Civitanovese conquista un successo che mancava da 6 turni abbandonando l’ultimo posto in graduatoria. L’undici di Sante Alfonsi sfata il tabù interno conquistando il primo successo tra le mura amiche dopo 6 partite casalinghe segnate da sconfitte e pareggi. È una vittoria che porta la firma di Buonavoglia e Bevilacqua, due volti rappresentativi di una squadra capace di rendersi pericolosa contro chiunque, ma che fino ad ora non aveva saputo gestire troppi risultati – 4 rimonte consecutive subite nelle precedenti 4 gare – non riuscendo a portare a casa l’intera posta in palio. Stavolta è andata diversamente e lo si deve a una prestazione di attenzione e concretezza: nessun gol mangiato, tanti recuperi palla e contrasti vinti in mediana, parecchia concentrazione in fase difensiva, anche se i laziali hanno creato poche insidie. Il vantaggio arriva al 10’: cross al bacio di Rossetti dall’out di sinistra, Buonavoglia è solo e di testa la mette nel sacco. Il Sora risponde tre minuti più tardi con la traversa di Marchetti dalla distanza, quindi al 24’ Diop spazza una palla che vagava pericolosa nell’area locale. Poi la Civitanovese è protagonista con due inzuccate, ma né Diop al 36’ e né Padovani al 44’ centrano il bersaglio.

Nella ripresa il copione è simile, anche se la frazione si apre con la parata di Petrucci sul subentrato Fagotti. Tuttavia, c’è voglia di raddoppio in casa rossoblù e il gol arriva quando meno te l’aspetti. Non al 7’, quando prima Passalacqua, poi Esposito e infine una mischia furibonda sembrano preludere a tale scenario. Bensì al 27’, quando un’indecisione tra il difensore Gemini e il portiere Boscolo premia Bevilacqua che sradica la palla e la appoggia in rete. Frattanto i laziali si erano fattI vivi con Seck (13’). Nel finale, la Civitanovese sfiora il tris in ripartenza, ma tanto basta per tornare a vincere. E sorridere.