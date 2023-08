Agente assalito con la mannaia Il nigeriano torna subito libero, nello zaino aveva 11mila euro

di Paola Pagnanelli

Torna libero, ma non potrà restare in città Chiazor Udeani, il nigeriano 35enne arrestato domenica pomeriggio nel quartiere di Santa Lucia, dopo aver tentato di colpire un poliziotto con una mannaia. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato un’altra mannaia, orologi e articoli di bigiotteria, una decina di telefoni e 11mila euro in contanti. La vicenda era iniziata la mattina. La polizia era stata chiamata in via Maffeo Pantaleoni, perché un uomo era stato visto all’interno di un palazzo inagibile. Gli agenti e i vigili del fuoco erano andati sul posto, avevano trovato Udeani e lo avevano allontanato, e poi con la polizia locale lo stabile era stato chiuso.

Nel primo pomeriggio una pattuglia della Volante, diretta dal commissario Valter Angelici, passando per la stazione ha notato il nigeriano e si è avvicinata per controllarlo. Ma il 35enne si era subito dato alla fuga. Inseguito dagli agenti, Udeani era scappato verso viale Don Bosco, poi aveva preso lo zaino e ne aveva tirato fuori una mannaia. Con quella più volte avrebbe tentato di colpire un poliziotto, mirando alla gola e urlando "Ora vi ammazzo". Per fortuna, il bersaglio dell’aggressione è riuscito a schivare la raffica di fendenti. Il nigeriano era allora corso via tornando verso la stazione e poi verso il quartiere di Santa Lucia. Nel frattempo dalla questura era arrivata un’altra Volante e anche i carabinieri avevano inviato una pattuglia in supporto, mentre dalle finestre i residenti assistevano spaventati e sconcertati alla corsa del 35enne con il coltellaccio in mano. Alla fine, Udeani è stato bloccato in via San Francesco, arrestato e portato in questura con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi. L’uomo è regolare in Italia da anni, ma al momento risulta senza fissa dimora. In passato ha già patteggiato una pena per un episodio analogo a quello avvenuto domenica. Ieri, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, per lui si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Francesco Governatori, il nigeriano ha detto di lavorare in fabbrica, e ha raccontato che quella mattina era stato mandato via dall’alloggio che aveva trovato in città, per questo aveva portato con sé tutto quello che aveva: i soldi, una decina di telefonini e diversi oggetti di bigiotteria, oltre a due mannaie, una sfoderata contro la polizia e l’altra rimasta nello zaino. Aveva anche alcuni dollari e banconote nigeriane. In aula Udeani ha dichiarato di non aver voluto uccidere nessuno, e di aver solo pensato che la polizia volesse fargli del male. Il giudice Andrea Belli ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora. Il processo per direttissima è stato rinviato al 17 ottobre. Le indagini sono in corso per chiarire da dove arriva il denaro sequestrato al nigeriano.