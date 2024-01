Agente della polizia locale investita da un’auto alla protesta dei trattori

Un’agente della polizia locale investita, mentre era in servizio a Piediripa. È successo ieri alle 8.30. La vigilessa si trovava nei pressi della rotatoria, per regolare il traffico in occasione della manifestazione di protesta degli agricoltori. Ma dalla Carrareccia è arrivata una Renault Clio condotta da un anziano che, nello svoltare verso Corridonia, l’ha colpita facendola cadere a terra. L’agente è stata subito soccorsa dai colleghi presenti sul posto, e poi in ambulanza è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Per fortuna le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. A Piediripa per i rilievi di legge sull’investimento è intervenuta la polizia stradale