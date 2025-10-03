"Agenti, tanti rischi e poche tutele"

Il grave episodio avvenuto martedì a Recanati, dove due agenti della polizia locale hanno rischiato di subire ferite da arma da taglio durante un normale controllo in centro città, riaccende i riflettori sulla condizione sempre più critica in cui operano le divise municipali. A lanciare l’allarme è Alessandro Moretti, responsabile del Territorio di Macerata della Cisl Fp Marche, che parla di una situazione "insostenibile e non più tollerabile". "È l’ennesima, drammatica conferma di ciò che denunciamo da tempo – afferma Moretti – ogni giorno, i 60mila uomini e donne della polizia locale rischiano la vita in strada, ma senza avere le tutele e il riconoscimento necessari. Questo è inaccettabile, così come è inaccettabile un quadro normativo vecchio di quarant’anni e discriminatorio rispetto al trattamento delle altre forze di polizia". Il sindacato chiede con forza il rinnovo del Ccnl delle Funzioni Locali e la riforma della legge quadro sulla polizia locale, ferma al 1986, per garantire "prevenzione e sicurezza sul lavoro secondo i migliori standard europei". Moretti cita anche i dati Inail che parlano chiaro: "Oltre 1.800 infortuni nel solo 2023, a conferma di un panorama preoccupante che non può più essere ignorato. Aggressioni, organici ridotti all’osso, strumenti e dotazioni obsolete rendono impossibile svolgere un ruolo che, nei fatti, è del tutto assimilabile a quello delle altre forze dell’ordine, ma senza gli stessi diritti in materia di previdenza, assistenza, fisco e infortuni sul lavoro". La Cisl Fp Marche sollecita dunque un intervento immediato e strutturale: equiparazione normativa, aggiornamento dei protocolli, fornitura di mezzi e dispositivi adeguati, ma anche un pieno coinvolgimento delle Regioni e dei Comitati tecnici di consultazione per garantire formazione continua, uniformità delle modalità operative e nuove misure di welfare per gli operatori. "Non possiamo permettere che a pagare siano i colleghi che ogni giorno rischiano la vita per garantire quella degli altri – conclude –. Difendere la sicurezza della polizia locale significa difendere la sicurezza di tutti. Servono interventi coraggiosi ed efficaci, a partire da una nuova legge di riforma e da un nuovo contratto nazionale".