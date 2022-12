Agenzia delle entrate, è rebus: lo sportello non riapre più?

"Lasciate ogni speranza, o voi che entrate": la frase che si legge nel canto terzo dell’Inferno di Dante Alighieri si può ben applicare alla triste storia dello sportello dell’Agenzia delle Entrate a Recanati, chiuso ormai da due anni circa e senza alcuna ipotesi di apertura in futuro. Anzi, nell’ultima finanziaria, nel capitolo dello spending review, è previsto per l’Agenzia delle Entrate un sostanzioso taglio di risorse attraverso una riorganizzazione dei servizi, una spinta alla digitalizzazione dei processi e la riduzione delle sedi sul territorio. Recanati, sicuramente, sarà nell’elenco dei rami secchi da tagliare e per l’amministrazione sarà il caso di iniziare ad ipotizzare un diverso utilizzo di quei locali sotto il loggiato del palazzo comunale, a suo tempo messi a disposizione del servizio addirittura con tanto di utenze a carico dell’amministrazione sulla base di un accordo con i vertici dell’agenzia. Per la città l’ennesima perdita di un servizio importante che veniva utilizzato da una non indifferente quota di utenti che vi facevano riferimento, provenienti da un vastissimo bacino del territorio e che ora dovranno rivolgersi agli uffici territoriali di Macerata o Ancona se non sono particolarmente abili a gestire le pratiche online. "Il servizio nel tempo si era ridotto a soli tre giorni di apertura – ricorda il sindaco Antonio Bravi – e poi con la pandemia da Covid non ha più riaperto, nonostante i nostri tanti solleciti, perché si trattava di un servizio molto utile non solo per la città, ma anche per i paesi vicini come Castelfidardo, Osimo e Loreto". Non è neanche l’unico importante servizio che trasloca in altre città o dal centro storico, con il conseguente suo abbandono e degrado. In anni addietro ha chiuso la Pretura, quindi il Giudice di Pace, l’ufficio del registro e presto rischia di andarsene da Piazza Leopardi anche la stazione della Polizia Municipale che dovrebbe trovare collocazione vicino alla zona artigianale commerciale della ex Eko, con la realizzazione della nuova palazzina dove delocalizzare le funzioni strategiche. Nella nuova struttura dovranno finirci anche l0a sede della Protezione civile e tutte le funzioni relative al Coc, nonché, appunto la Polizia municipale. Senza contare le circa 80 attività, fra studi professionali, negozi commerciali ed artigianali, che già hanno tirato giù da tempo le loro saracinesche.

Asterio Tubaldi