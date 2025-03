"Agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro"

"Il nostro obiettivo è rendere più accessibili per gli studenti gli spazi dell’Università, migliorando i servizi offerti come l’e-learning e il wifi, garantendo prese elettriche nelle aule in cui sono insufficienti e aggiungendo la possibilità di stampare o fotocopiare il necessario direttamente nelle varie sedi di facoltà, con tessere ricaricabili". Sono le parole di Matteo Cattivera, presidente della lista numero 3 concorrente alle elezioni studentesche di Unimc, Azione universitaria.

"Inoltre – continua Cattivera – crediamo sia importante ampliare le competenze degli studenti in situazioni di emergenza, fornendo corsi base di primo soccorso o competenze informatiche, introducendo dei corsi specifici per esami Icdl. È necessario, poi, potenziare l’orientamento in uscita per tutte le facoltà, tramite incontri con enti o aziende, per agevolare al meglio l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro".

Un contatto con gli enti e le realtà locali che passa anche attraverso la conoscenza dei luoghi di cultura; da qui la volontà di sviluppare iniziative che connettano universitari e universitarie con le bellezze del territorio. "Abbiamo pensato a una promozione del legame dell’Università con il territorio – spiega e conclude Cattivera – tramite, per esempio, una collaborazione con la rete museale di Macerata, al fine di garantire una buona conoscenza del patrimonio culturale locale tra gli studenti universitari".