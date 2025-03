Agevolazioni, il Comune alza il limite Isee

Il Comune ha aumentato il limite Isee sulla base Istat per l’erogazione di contributi ai cittadini in condizioni economiche disagiate. La variazione percentuale per il periodo gennaio 2024-gennaio 2025 calcolata dall’Istat per i prezzi al consumo è stata dell’1,3%, pertanto i limiti del reddito Isee, che definiscono l’accesso ai servizi socio assistenziali del Comune, sono stati aggiornati: per erogazione di contributi economici di competenza dirigenziale 8.568,47 euro; per la compartecipazione alle spese di gestione dell’alloggio sociale di via Conchiglia per adulti in difficoltà 5.382,44 euro; per l’esonero dalla Tassa rifiuti 5.693,38 euro. Per il costo della retta per i minori in comunità, per Isee superiore a 9.986 e fino a 11.959,3 euro la compartecipazione è di 192,35 euro, per Isee tra 11.959,3 e 15.945,71 euro ammonta a 320,56 euro, per Isee superiore a 15.945,71 euro e fino a 24.582,99 euro è di 433,23 euro, infine per la fascia superiore a 24.582,99 euro è di 557,01 euro.