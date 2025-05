"Agevolazioni per assumere chi perde il posto"

"È importante che l’azienda mantenga qualcosa sul posto, come il polo logistico. Si tratta comunque di un pezzo di occupazione che resta". Vincenzo Annunziata (foto), rappresentante sindacale Cgil della Castelli spa, ex Nazareno Gabrielli, spiega le preoccupazioni dei lavoratori. Quando è entrato, nel 2001, l’azienda contava circa 300 dipendenti. Operaio da qasi 24 anni, ha 45 anni ed è padre di due figli. La sua storia è simile a quella di altri dipendenti dello stabilimento. "Già un paio d’anni fa c’è stata una riduzione importante di personale – racconta –accompagnata da agevolazioni per chi doveva andare in prepensionamento. Pure l’anno scorso, con la mancata crescita di fatturato, abbiamo registrato dodici-tredici uscite volontarie. Non ci sono ordini, è un dato di fatto. A meno che l’azienda non preveda altre lavorazioni. Il mercato delle agende non va più, non ci sono i numeri di dieci-venti anni fa. Lo stabilimento storico, ora oggetto di lavori post-sisma, dovrebbe essere venduto". Anche Annunziata conferma di aver saputo dall’azienda dell’impianto logistico per il centro Italia. "C’è la volontà di rimanere sul territorio, impiegando 16 unità – prosegue –. Speriamo che i posti a rischio siano meno di 25. Vedremo le proposte sul tavolo, quando sarà aperta la procedura".

Lancia un appello a Confindustria e alle istituzioni per una "ricollocazione in altre aziende del territorio affinché si trovi un’occupazione- Gli ammortizzatori sociali sono terminati, ora scatta la Naspi". E le aziende che assumono lavoratori in Naspi hanno diritto ad agevolazioni. "Chiederemo incentivi per le uscite volontarie – aggiunge -, in particolare per chi è prossimo alla pensione. Chi ha 45 anni come me ha più possibilità di trovare un lavoro rispetto a chi ne ha 58; ad alcuni mancano pochi anni per il pensionamento".

L’incontro tra le parti sindacali e la Castelli spa è fissato per venerdì. La pelletteria di contrada Cisterna, nata nel 1907, conta quasi 120 anni di storia.