Agevolazioni sulle ingiunzioni fiscali a Potenza Picena: ok al regolamento

Il Consiglio comunale di Potenza Picena ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi definendo, così, le modalità di adesione da parte dei cittadini. "In riferimento a debiti iscritti a ruolo e affidati al soggetto di riscossione, nel caso del nostro Comune la Ica di La Spezia, nonché per accertamenti divenuti esecutivi – ha precisato l’assessore al Bilancio e Finanze, Marco Mazzoni – i cittadini e le imprese avranno la possibilità di poter pagare tali debiti, ovvero la sola imposta ed eventuali spese di notifica, in rate trimestrali fino a un massimo di 18. Vengono, di fatto, cancellate sanzioni ed interessi. La maggior parte dei debiti sono costituiti da tributi quali Imu e tassa sui rifiuti". Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale ha attuato il decreto legge di marzo che dava la possibilità ai Comuni di aderire al pacchetto del governo in materia di "Aiuti a cittadini ed imprese in difficoltà" per debiti che vanno dal primo gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022.