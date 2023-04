Aggiornamento degli albi per diventare giudici popolari

Nel corso del 2023 il Comune di Macerata procederà, come previsto dalla normativa in materia, all’aggiornamento degli albi dei giudici popolari per Corte d’assise e d’assise d’appello. I cittadini che hanno i requisiti di legge e non sono già iscritti possono presentare domanda entro il 31 luglio. I requisiti di legge per l’iscrizione sono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’età compresa tra i 30 e i 65 anni, il diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo di corte d’assise (primo grado) o del diploma di scuola media superiore per l’albo di corte d’assise d’appello (secondo grado). La domanda può presentata di persona all’ufficio elettorale del Comune, per email all’indirizzo [email protected] allegando la fotocopia di un documento di identità, o tramite Pec all’indirizzo [email protected] allegando la fotocopia di un documento di identità. Informazioni sul sito del Comune.