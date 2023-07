Aggiornamento sulla nuova normativa in materia di commercio, seminario per i Comuni della zona sud delle Marche Un seminario sulla nuova normativa in materia di commercio si è tenuto venerdì nell'auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. L'assessore Laviano ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per creare un portale Suap unico regionale.