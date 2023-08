"Aggiungi dieci posti a tavola" con la Fondazione Banco Alimentare

La Fondazione Banco Alimentare Marche lancia una iniziativa di solidarietà dal titolo ‘Aggiungi 10 posti a tavola’ per contrastare la povertà alimentare. Fino al 21 agosto, infatti, chi farà spesa allo Spazio Conad di Piediripa e allo Spazio Conad al Centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova potrà donare un euro a chi ne ha bisogno. Ogni euro donato si trasforma in dieci pasti, e ciò significa che anche la più piccola donazione può fare la differenza. I fondi raccolti sosterranno le attività del Banco Alimentare Marche in favore delle associazioni caritative presenti nel territorio maceratese.