Aggredì carabiniere: un anno e 4 mesi

di Paola Pagnanelli

Dopo che i carabinieri gli avevano trovato in casa hashish e una pianta di cannabis, li aveva presi a insulti e poi si era presentato in caserma con la pretesa di riavere quello che era stato sequestrato, arrivando a colpire con un pugno uno dei militari. Per questo, accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ieri ha patteggiato un anno e quattro mesi di pena, senza sospensione condizionale, il settempedano 60enne Marco Eclizietta. La vicenda era avvenuta il 7 aprile scorso. Al termine di una indagine sullo spaccio di stupefacenti, in seguito ad appostamenti e pedinamenti i carabinieri di San Severino avevano individuato due uomini, padre e figlio, come sospetti. Un soggetto, noto come consumatore di sostanze, era stato visto uscire da casa loro, fermato per un controllo e trovato con due grammi di hashish. Così i militari avevano perquisito l’abitazione dei due. Vicino alla porta avevano trovato una scatola con dentro un bilancino e un barattolo di plastica, dentro il quale c’erano 25 grammi di hashish. In una camera della casa poi era stata realizzata una serra domestica: le coperte termiche rivestivano le pareti, e in mezzo troneggiava un vaso, su cui stava iniziando a fiorire una pianta di cannabis alta 60 centimetri. Sopra al vaso, una lampada a raggi Uv, e di fianco due ventilatori, per assicurare il clima ideale alla crescita della pianta tropicale. In un cassetto era stata sequestrata anche una dose di cocaina. Ma Marco Eclizietta e il figlio, i padroni di casa, non avevano gradito quella visita e avevano subito iniziato a urlare a gran voce, insultando e minacciando i carabinieri. Nella tarda serata poi, uno dei due era andato in caserma, si era attaccato al campanello per farsi aprire, e poi si era piazzato con l’auto davanti al cancello per non far uscire i mezzi dei carabinieri, con la pretesa di farsi restituire la droga sequestrata. Il lunedì seguente, una pattuglia era tornata da Eclizietta per una notifica. Ma il 60enne aveva preso la cartella che aveva in mano uno dei militari, e quando questi si era avvicinato per riprenderla gli aveva sferrato un pugno in faccia, mandandolo al pronto soccorso. E così era stato arrestato. Ieri per il settempedano si è chiuso il processo per direttissima. L’avvocato difensore Barbara Recanati ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Francesca D’Arienzo a un anno e quattro mesi, senza sospensione condizionale della pena, per via dei precedenti dell’imputato. Eclizietta era già arrestato a marzo del 2022 per una scenata all’ufficio postale.