Aggredì un dipendente comunale, multa di 600 euro

Per aver aggredito un dipendente comunale, è stato condannato un anziano di Corridonia. L’episodio finito al centro del processo era avvenuto nell’ottobre del 2021. Tonino Petrelli, all’epoca 79enne, era andato negli uffici comunali di Corridonia, che in quel periodo erano chiusi per via dell’emergenza Covid. L’anziano aveva però iniziato a battere con insistenza sul portone di vetro con il suo bastone. Un impiegato era sceso di corsa, per impedire che l’uomo mandasse tutto in frantumi, ma era stato aggredito dal pensionato che lo aveva colpito al volto con il bastone che usava per aiutarsi a camminare. Alla fine l’impiegato era dovuto andare al pronto soccorso, dove aveva avuto una prognosi di 15 giorni. Petrelli poi lo aveva pure denunciato, dicendo di essere lui vittima di una aggressione e raccontando che l’impiegato aveva spezzato il suo bastone e poi lo aveva colpito al viso con forza, facendolo sanguinare. Ma per fortuna, a tutta la scena aveva assistito un altro dipendente del Comune, chiamato da una collega impaurita dal baccano e dalle urla che sentiva arrivare dall’ingresso. Il dipendente dunque ha potuto testimoniare sullo svolgimento dei fatti, e così le accuse all’impiegato sono state subito archiviate, mentre Petrelli è finito sotto processo per lesioni. Ieri per lui si è chiuso il processo davanti al giudice di pace, che lo ha condannato a una multa di 600 euro, e a risarcire la vittima della sua aggressione, parte civile con l’avvocato Damiano Corsalini. Sebbene si fosse trattato di un episodio lieve, l’avvocato Corsalini si è detto soddisfatto perché finalmente è stata confermata dal tribunale l’irreprensibilità del comportamento dell’impiegato, e quindi il pieno rispetto da parte sua dei doveri di diligenza e rispetto dei cittadini, cui mai è venuto meno in tutta la sua vita lavorativa di dipendente comunale.

Paola Pagnanelli