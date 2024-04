Aggredirono un maceratese in spiaggia a Riccione

Otto anni di reclusione per rapina e lesioni personali. Mano pesante dei giudici del Collegio di Rimini, che nei giorni scorsi hanno condannato due ragazzi originari del Mali, ma residenti da tempo a Rimini, rispettivamente di 25 e 23 anni, difesi dagli avvocati Paola Zavatta e Gianluca Tencati. Entrambi si sono ritrovati alla sbarra in quanto accusati di aver partecipato, il 23 giugno del 2021, ad una feroce aggressione consumata in pieno giorno sulla battigia della spiaggia libera di piazzale Roma, a Riccione, ai danni di due turisti, un 27enne di Carpi (che non si è costituito come parte civile) e un 46enne della provincia di Macerata, affetto da una grave patologia, assistito dall’avvocato Federica Trifoglio. Giudicato separatamente un terzo complice, all’epoca dei fatti minorenne. Otto anni e sei mesi la richiesta che era stata avanzata dalla Procura.