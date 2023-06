Aggredisce ancora la ex e patteggia 20 mesi

di Paola Pagnanelli

Dopo l’ennesima aggressione alla ex, ha patteggiato un anno e otto mesi un camionista 49enne residente a Corridonia. Le accuse per lui erano di violazione del divieto di avvicinamento, violazione di domicilio e violenza privata. I fatti erano successi lo scorso 12 marzo, ma erano l’ultimo episodio di una scia iniziata anni prima. Nel 2020 infatti la donna, stanca delle violenze che subiva dal compagno, lo aveva lasciato e denunciato. Lui avrebbe continuato a tormentarla, nonostante i divieti di avvicinamento disposti, e poi i domiciliari con il braccialetto elettronico, tanto che a un certo punto era stato anche arrestato. Una volta scadute le misure cautelari, l’uomo avrebbe ripreso a cercare la sua ex, con pedinamenti e telefonate, le continue richieste di tornare insieme. La notte tra l’11 e il 12 marzo scorso, la situazione era precipitata: il camionista infatti si era presentato a casa della donna. Lei aveva chiuso porte e finestre, ma lui con una spallata aveva sfondato l’uscio e si era fiondato su di lei, strappandole il cellulare con cui stava chiamando il 112. La donna era stata afferrata per i polsi e bloccata sul letto dall’uomo, che le ripeteva che avrebbe potuto farle qualsiasi cosa, tanto non sarebbe arrivato nessuno. Invece erano arrivati i carabinieri di Treia, che lo avevano fermato e portato in caserma. L’uomo se l’era presa anche con loro: "Posso fare anni di carcere, ma tanto poi vi trovo e vi spacco la faccia". Una volta rilasciato, lui era tornato da lei, ma stavolta senza entrare. In seguito a questo episodio, l’uomo è stato messo ai domiciliari e accusato di violazione di domicilio, violenza privata e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Per queste accuse, per lui era stato disposto il rito immediato. Ma ieri in udienza preliminare in tribunale a Macerata l’avvocato Cosimo Borsci ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi di reclusione con il pubblico ministero Enrico Riccioni, davanti al giudice Domenico Potetti. Per fatti analoghi ha già un’altra condanna, in seguito alle denunce presentate dalla donna. Lei, che è assistita dagli avvocati Alessio Matarazzi e Nicoletta Corneli, da anni vive nel terrore, costretta a subire scenate e aggressioni che quando va bene la imbarazzano, quando va peggio la spaventano; ma sta solo cercando di poter vivere serenamente la sua vita, senza sentirsi continuamente minacciata dalla furia incontrollabile dell’ex compagno.