Aggredisce i genitori. Finisce in ospedale

Al culmine di una lite furibonda minaccia gli anziani genitori: "Vi ammazzo". Sono stati momenti di paura quelli vissuti in una abitazione che si trova nel quartiere di Santa Maria Apparente, in campagna. L’allarme è scattato nella tarda mattinata dell’altro ieri, poco prima delle 11. Un uomo di 48 anni, secondo quanto è stato ricostruito, ha cominciato a litigare con i suoi anziani genitori per motivi che non sono ancora stati chiariti. La lite si è fatta via via sempre più accesa, al punto che il 48enne avrebbe anche minacciato la madre e il padre, dicendo loro "vi ammazzo".

I due anziani, spaventati dopo aver sentito quelle parole, temendo per la loro incolumità e vedendo che la situazione si stava facendo sempre più preoccupante, hanno chiamato il 112. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia, i carabinieri e anche una ambulanza. Ci hanno pensato, poi, le forze dell’ordine a riportare la calma nell’abitazione di Santa Maria Apparente, anche se in un primo momento la situazione sembrava ancora più grave. Alla fine, il 48enne è stato caricato a bordo di una ambulanza intervenuta sul posto e ha accettato di essere portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per farsi controllare.

Chiara Marinelli