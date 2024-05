Aggredisce i poliziotti, 25enne nei guai

Prima infastidisce i clienti di un locale, poi quando arrivano gli agenti della polizia dà in escandescenze e li minaccia. Una volta portato in commissariato, ancora in stato di forte agitazione, ha provato a ferirsi, tanto da rendere necessario l’intervento del 118. E alla fine, il 25enne fuori controllo è stato denunciato.

La scorsa notte è arrivata, al centralino del commissariato di polizia di Civitanova, una richiesta di intervento in un locale del centro, dove era stata segnalata la presenza di un giovane uomo in stato di forte alterazione, che molestava le altre persone che erano nel locale e che voleva addirittura portarsi via gli arredi, danneggiando la struttura. Una pattuglia è subito andata a controllare, trovando il ragazzo piuttosto su di giri in mezzo agli avventori sconcertati.

Alla vista degli agenti, il 25enne non si è affatto calmato. Anzi. Prima si è rifiutato di fornire le sue generalità, poi ha iniziato pure a minacciare i poliziotti intervenuti. Risultati tutti vani i tentativi di calmarlo e di fargli capire la situazione in cui si stava cacciando, gli agenti di polizia, alla fine, sono stati costretti a bloccarlo e lo hanno accompagnato negli uffici di via D’Annunzio, per identificarlo e per ulteriori accertamenti.

Una volta arrivati in commissariato il giovane, che continuava ad avere un atteggiamento molesto e fuori controllo, ha cercato di farsi del mare, tanto da rendere necessario l’intervento del personale medico e sanitario del 118. Il ragazzo, alla fine, è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

A suo carico inoltre la divisione di polizia anticrimine della Questura di Macerata ha immediatamente adottato il provvedimento di Dacur (il cosiddetto Daspo urbano) che avrà la durata di un anno: questo provvedimento gli impedirà di mettere in tutti i locali del centro e anche in quelli limitrofi. Qualora il 25enne dovesse essere sorpreso dalle forse dell’ordine in uno di questi nonostante il divieto emesso nei suoi confronti, il provvedimento potrebbe essere ulteriormente aggravato.

Restano ancora da chiarire, da parte della polizia civitanovese, le circostanze che potrebbero aver portato il 25enne a ridursi in quello stato di alterazione, tanto da renderlo così fuori controllo.