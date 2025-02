Aggredisce infermieri. Un anno e sei mesi per la violenza al pronto soccorso

Due infermieri aggrediti al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, condannato Marco Frascaria, 37enne originario di San Severo e residente a Macerata. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Andrea Belli lo ha condannato a un anno e sei mesi: era finito sotto accusa per lesioni al personale sanitario. L’episodio di violenza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata era avvenuto lo scorso 16 dicembre. Erano circa le due di notte e l’uomo era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata accompagnato da una ambulanza della Croce Verde. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini, l’uomo, in stato di agitazione, urlando che doveva essere curato, avrebbe aggredito due infermieri, un uomo e una donna, del triage del pronto soccorso.

Il 37enne avrebbe colpito l’infermiere alla schiena, sferrandogli pugni al volto e cercando di strangolarlo. Poi, minacciandola, si sarebbe scagliato contro l’infermiera, colpendola alla testa. L’infermiere aveva riportato lesioni personali, in particolare un trauma al volto e al collo, giudicate guaribili in dieci giorni, la sua collega sei giorni di prognosi, con un trauma facciale e uno alla spalla destra. Sul posto era intervenuta immediatamente la polizia. Erano stati momenti di grande paura al pronto soccorso. L’esplosione di violenza era avvenuta sotto gli occhi di diverse persone. Il 37enne, alla fine, era stato bloccato e arrestato dalla polizia. Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Cosimo Borsci, ha reso spontanee dichiarazioni, chiedendo scusa agli infermieri aggrediti. Il giudice lo ha condannato a un anno e sei mesi. Il pm aveva chiesto la condanna a due anni. L’episodio avvenuto lo scorso dicembre è stato il primo di una lunga serie di aggressioni al personale medico e sanitario negli ospedali della provincia. Due i casi, nel giro di poco tempo, avvenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Il 4 febbraio scorso un paziente aveva colpito con uno schiaffo in pieno volto un giovane infermiere, mentre soltanto la settimana scorsa un tunisino ha dato in escandescenze, distruggendo una porta.