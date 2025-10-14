Aggredisce la moglie e i carabinieri: arrestato

Strattona la moglie per strada, poi aggredisce un carabiniere e prende a calci un tavolino in caserma: arrestato un 50enne tunisino che vive a Tolentino. È quanto accaduto domenica notte, verso mezzanotte e mezza, quando al 112 è arrivata la segnalazione da parte di un cittadino che si trovava nei pressi della caserma dei carabinieri e che aveva visto un uomo, probabilmente ubriaco, che strattonava una donna che era in sua compagnia, in piazza della Libertà. Fuori dalla caserma un vice brigadiere stava uscendo con la sua auto: alcuni giovani che erano lì lo hanno fermato, raccontando al militare di aver seguito quell’uomo, allarmati per quello che poteva accadere alla donna che era con lui, sua moglie da come è emerso in seguito, pronti ad intervenire per soccorrerla in caso di necessità. Proprio in quel momento il 50enne tunisino si è presentato davanti alla caserma, barcollando e chiedendo di poter parlare con un carabiniere: era infastidito, infatti, dalla presenza di quei giovani che lo avevano seguito. Ad un certo punto, quando il vice brigadiere gli si è avvicinato per chiedere spiegazioni e per calmarlo, vista che era piuttosto agitato, il tunisino lo ha aggredito fisicamente. Sul posto in ausilio sono arrivati altri militari: è stato fermato e portato in caserma: lì ha cominciato a colpire con calci e pugni i mobili, provocando la rottura di un tavolinetto nella sala di attesa della caserma. Si è gettato a terra, colpendo con la testa il pavimento e le pareti della stanza. Alla fine è stato bloccato e portato all’ospedale: era ubriaco, con un tasso alcolemico di 1.60 g/l. All’ospedale anche il carabiniere, che ha riportato trenta giorni di prognosi, per i colpi a una costola.

Alla fine il tunisino è stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza della stazione carabinieri di Macerata, Ieri in tribunale a Macerata la convalida, davanti al giudice Domenico Potetti. Il 50enne è difeso dall’avvocato Marco Romagnoli. Il pm in aula, Francesca D’Arienzo, ha chiesto e ottenuto la misura cautelare in carcere per il tunisino, che verrà portato nel carcere di Montacuto.