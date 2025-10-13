Aggredisce la moglie e un carabiniere in strada, poi fa danni in caserma. Scatta l’arresto

Tolentino, 13 ottobre 2025 – Prima strattona la moglie, poi aggredisce un carabiniere che tentava di fermarlo assieme ai colleghi e infine danneggia mobili, arredi e pareti della caserma. I militari della stazione di Tolentino, insieme a quelli del nucleo operativo della stessa Compagnia, nella notte tra sabato e ieri hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne tunisino, residente in città, per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Intorno a mezzanotte e mezza, dei cittadini del posto hanno segnalato al 112 l’uomo: mentre si stava dirigendo a piedi verso la zona residenziale vicino al comando dei carabinieri di Tolentino, strattonava una donna. Così la centrale operativa ha immediatamente allertato il militare di servizio alla caserma, il quale, insieme a un altro militare libero dal servizio, è sceso in strada per soccorrere la malcapitata. Questa nel frattempo era arrivata nei pressi della caserma con il suo aggressore.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista dei militari che stavano tentando di portarlo alla calma, ha reagito aggredendo fisicamente uno dei due. Il carabiniere comunque è riuscito a bloccarlo. Il cinquantenne, risultato poi essere il marito convivente della donna, è stato accompagnato negli uffici del comando per effettuare gli accertamenti necessari ai fini della sua identificazione. Se non fosse che durante i controlli ha iniziato a colpire con calci e pugni pareti e arredi, danneggiandone alcuni. Visto lo stato in cui si trovava, il tunisino è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata da dove è stato dimesso con la sola prognosi della positività alcolemica con un tasso pari a 1,60 grammi/litro, mentre il vicebrigadiere aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Il tunisino, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Macerata, in attesa del rito direttissimo. Il giudice Domenico Pottetti ha disposto la misura in carcere.