Aggredisce vicino di casa con un coltello da cucina

Armato di coltello, aggredisce un vicino di casa. A finire nei guai, denunciato per lesioni aggravate, un sessantacinquenne del posto. È successo in un condominio di Tolentino in quartiere Repubblica (zona ospedale). Ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione fatta, i carabinieri sono intervenuti la sera del 15 novembre in questa palazzina dove era stata segnalata la presenza di un ultrasessantenne che aveva ferito con un coltello un condomino. All’arrivo dei militari, sarebbe emerso che i due vicini avevano discusso animatamente per motivi banali e che, all’improvviso, uno dei due, l’italiano sessantacinquenne appunto, si era recato sul pianerottolo dell’altro, si era fatto aprire la porta e gli aveva puntato contro un coltello da cucina. Il vicino, quarantottenne di origine macedone (residente a Tolentino da tanti anni), sarebbe riuscito con prontezza a disarmarlo togliendogli di mano l’arma.

I carabinieri arrivati sul posto hanno sequestrato il coltello e ricostruito l’accaduto mediante fonti testimoniali, a partire dagli altri condòmini. Le grida hanno fatto allarmare ovviamente più persone. Al termine degli accertamenti, i carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno denunciato l’ultrasessantenne alla Procura di Macerata per lesioni aggravate, avendo causato al vicino ferite da taglio agli arti superiori con prognosi di dieci giorni. L’uomo, inoltre, avrebbe destato preoccupazione anche tra altri inquilini del palazzo, abitato anche da famiglie con bambini piccoli. La speranza da parte loro è che simili episodi non si verifichino più. Continua il giro di vite da parte dell’Arma per garantire sicurezza in città e negli altri paesi sotto la competenza della stessa Compagnia. Quella di Tolentino copre un territorio di ben diciassette Comuni.