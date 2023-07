Aggredito da tre uomini "Preso a calci in testa per una sigaretta chiesta"

"Preso a calci in testa per aver chiesto una sigaretta. Erano tre contro uno e nessuno parla". Nelle parole c’è l’amarezza di una sorella che ha lanciato un appello sui social per individuare gli autori dell’aggressione. I fatti secondo quanto riferito dalla ragazza sarebbero avvenuti la notte tra sabato e domenica, intorno alle tre. Il fratello, 25enne di Recanati, si trovava a San Ginesio perché doveva vedersi con un amico. Quest’ultimo si sarebbe però allontanato un attimo proprio nel momento in cui il recanatese si sarebbe trovato in balia dei tre sconosciuti.

"Era nei pressi di un locale, quando ha chiesto a tre persone che si trovavano lì una sigaretta. Non gli hanno risposto e lui stava per andarsene. Ma non ha avuto il tempo. Lo hanno preso per il collo da dietro, lui non ha reagito ma ha cercato solo di difendersi. È caduto a terra e si è rannicchiato cercando di riparare la testa. Si sono accaniti contro di lui e senza un motivo. In quel momento si è impaurito e non ha capito più niente. Ora ha il naso rotto, gli occhi neri e varie escoriazioni. All’ospedale gli hanno dato trenta giorni di prognosi e dobbiamo fare una seconda Tac. La cosa più grave è che nessuno parla, nessuno ha visto niente. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri contro ignoti. Ma se nessuno parla, sarà difficile individuare i responsabili. Mio fratello e l’amico hanno poi chiesto alle persone che si trovavano in zona se avessero visto qualcosa, ma nessuno ha saputo dare indicazioni sull’identità dei tre. Fatti del genere non è la prima volta che succedono".

La ragazza lancia quindi un appello sui social dando informazioni sulle persone coinvolte. "Ho bisogno di aiuto. C’è chi ha visto qualcosa, ma nessuno ha aiutato la vittima. Tre contro uno. Il primo soggetto era alto circa 180 centimetri robusto, capelli ricci e presumibilmente chiari, aveva occhiali da vista, italiano, inflessione dialettale locale; il secondo più alto, capelli rasati ai lati e corti scuri, corporatura molto robusta; il terzo sui 175-180 centimetri. Tutti e tre tra i 25 e i 35 anni. Quindi ora fuori i nomi, foto, tutto quello che sapete. Quello che non avete avuto il coraggio di fare, potete farlo adesso".