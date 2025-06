Aggredito dai bulli: "Ho paura di uscire"

La città è ancora sotto choc e continua a interrogarsi, profondamente turbata, su un episodio di violenza gratuita e inaudita avvenuto circa due mesi fa e solo recentemente emerso nella sua crudezza: l’aggressione a un anziano di 88 anni, Alberto Latini, da parte di due minorenni recanatesi.

Dopo le prime ricostruzioni, emergono oggi nuovi dettagli dalla voce della vittima e della moglie, Elisa Gusmini. "Mi hanno massacrato per un pallone – racconta l’anziano – che era finito nel mio giardino, vicino a un muro. Gli ho detto che non potevano entrare così: uno si è arrabbiato, ha tirato sassi, rotto una finestra, danneggiato il portone. Una settimana dopo mi è saltato addosso, due pugni in faccia e sono crollato a terra. Ho riportato ferite alla testa, con punti di sutura".

Un’aggressione brutale, consumata davanti alla moglie: "Abbiamo chiamato subito i carabinieri, ma quando sono arrivati era tutto finito". Non era la prima volta che quei giovani si rendevano protagonisti di comportamenti minacciosi. "Erano giorni che li vedevamo girare nel vicolo sotto casa – dice Elisa Gusmini –. Una volta sono entrati in casa nostra per sbaglio, schiacciando il campanello, e si sono messi a urlare. Abbiamo poi scoperto che avevano rotto anche una parte del bagno colpendo con una sbarra di ferro l’armatura del muro". La paura è ancora viva. "Sono traumatizzato – confessa l’anziano –. Ogni volta che sento qualcuno passare sotto casa, corro alla finestra. Ho paura". Grave anche l’allarme sociale che accompagna la vicenda: "Uno di quei ragazzi – ha riferito l’uomo – i carabinieri lo conoscono bene. Mi hanno detto che è ormai un delinquente di secondo livello, irrecuperabile. E io ora non posso nemmeno difendermi". Il fatto che gli aggressori siano due giovanissimi noti in città aggrava lo sconcerto della comunità. "E uno è il figlio di una persona che conosco".

L’immagine di un anziano perbene, aggredito in casa propria da due adolescenti per motivi futili, interroga profondamente il senso di sicurezza collettivo. "Abbiamo denunciato – ribadisce la moglie –, ma ora ci sentiamo soli, e insicuri anche solo a camminare vicino casa".

Asterio Tubaldi