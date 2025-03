Aggredito dal branco, ragazzino in ospedale

Un minorenne è stato accerchiato e picchiato sul lungomare di Porto Recanati da una banda di ragazzini più o meno coetanei, tutti di origine nordafricana. Per questo sono dovuti intervenire i sanitari del 118, che lo hanno caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti.

L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19. Da una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava sul lungomare e proprio lì è stato avvicinato da un gruppetto di extracomunitari, pure loro minorenni. In breve è stato aggredito e malmenato. Ma il ragazzino è poi riuscito a scappare e ha raggiunto la caserma dei carabinieri in viale Europa, chiedendo aiuto ai militari. Era sotto choc e aveva diverse ferite, graffi e contusioni sul corpo.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati. Poco dopo gli operatori sanitari hanno visitato il ragazzo, che per fortuna non sarebbe in gravi condizioni. In caserma è arrivata anche la madre. Alla fine il minorenne è stato portato all’ospedale di Civitanova, per gli accertamenti del caso. I carabinieri intanto hanno avviato le indagini per ricostuire l’accaduto e rintracciare i protagonisti dell’episodio. Altre segnalazioni avrebbero riguardato bande di ragazzini scatenati, che sarebbero autori anche di schiamazzi e danneggiamenti.

Sempre ieri pomeriggio, verso le 18, si è verificato uno scontro tra una moto condotta da una donna e un’auto, guidata da un uomo, sul lungomare Scarfiotti a Scossicci, all’altezza del bar L’O di Giotto. Sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova e l’automedica da Civitanova, oltre alla polizia locale per i rilievi di rito. La motociclista era dolorante a una gamba ed è stata condotta al pronto soccorso di Civitanova.