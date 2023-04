"Aggredito e rapinato" Due ragazzi a processo

Due giovani sotto processo, accusati di aver rapinato un uomo per portargli via un tablet e 90 euro. Il fatto, che sarebbe avvenuto il 21 giugno del 2018 nella zona di corso Cavour a Macerata, è stato descritto ieri in tribunale da uno dei due imputati. Sotto processo sono gli appignanesi Alan Giulianelli, 26 anni, ed Elia Buldorini, 24 anni. Secondo l’accusa i due si sarebbero presentati da un maceratese 44enne, lo avrebbero colpito con un oggetto contundente alla testa e poi gli avrebbero preso 90 euro dal portafogli e un tablet. Quando si era ripreso, dopo essere stato medicato al pronto soccorso per il trauma cranico riportato, il maceratese aveva denunciato i due: uno era suo amico, e l’altro lo conosceva di vista. Ieri invece Buldorini, difeso dall’avvocato Gianfranco Borgani, ha dato la sua versione sull’accaduto.

Rispondendo al pubblico ministero Rita Barbieri, ha detto di essere stato chiamato da Giulianelli per andare dal maceratese. Dopo aver suonato però, quando l’uomo aveva aperto la porta per vedere chi fosse, Giulianelli lo aveva colpito con l’uscio, dandogli una bella botta. "Ho visto che era caduto a terra, ma non sono entrato in casa perché non volevo immischiarmi in quella vicenda. Poi mi sono anche arrabbiato con il mio amico, per avermi coinvolto in una cosa come quella senza neanche avvertirmi". Qualche giorno dopo, Giulianelli gli avrebbe consegnato un tablet senza dirgli di chi fosse, dicendogli di venderlo; lui lo avrebbe portato a Fontescodella, e lo avrebbe dato a un extracomunitario in cambio di un po’ di hashish che poi avrebbe condiviso con Giulianelli.

Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Renzo Merlini, in aula non ha dato una sua versione. In precedenza è stato ascoltato anche il rapinato, secondo il quale a colpirlo alla testa sarebbe stato Buldorini. Nella prossima udienza, in programma il 10 luglio, il collegio pronuncerà la sentenza.

Paola Pagnanelli