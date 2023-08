Aggredito in piazza XX Settembre a Civitanova: uomo dimesso dall'ospedale

È stato dimesso dall’ospedale regionale di Torrette il signore di origini russe che nel weekend è stato aggredito in pieno centro, a Civitanova, da un gruppo di persone al momento ignote. Tant’è che sul posto erano intervenuti polizia, carabinieri e gli operatori sanitari del 118. I fatti risalgano alla notte tra sabato e domenica. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, intorno all’una l’uomo si trovava in piazza XX Settembre, quando sarebbe stato accerchiato da alcuni individui che lo hanno poi preso a calci e pugni, prima di darsela a gambe indisturbati. Inevitabilmente, ad avere la peggio, è stato il russo che ha riportato diverse contusioni sul viso e in testa. Subito dopo erano arrivate, in forze, le volanti del commissariato locale e anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. L’uomo era stato in seguito soccorso dall’ambulanza del 118, per poi essere condotto all’ospedale dorico. A fare luce sull’episodio ci penseranno adesso i militari dell’Arma civitanovesi, diretti dal capitano Massimo Amicucci, che stanno aspettando di ricevere i referti medici per poter procedere d’ufficio con le indagini. Ancora non sarebbero noti i motivi che hanno portato alla violenta aggressione per strada. Intanto, al vaglio degli inquirenti, sono finite le immagini di videosorveglianza comunale per cercare di risalire agli autori del pestaggio.