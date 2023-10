Aggressione agli ispettori dell’Asur. Proprietaria di una palestra condannata

Aveva aggredito gli ispettori Asur, che avevano trovato i defibrillatori fuori uso nella sua palestra. Per questo, accusata di minaccia a pubblico ufficiale, è stata condannata a quattro mesi di reclusione la cingolana Iva Angelucci. Imputato con lei era anche il socio, Alesssandro Fioretti di Foligno, che però è stato assolto dall’accusa di oltraggio. Il fatto era successo il 18 aprile 2018. Angelucci era proprietaria del centro Fisiosalus, dove quel giorno fecero un controllo i tecnici della prevenzione e il medico responsabile della medicina dello sport di Jesi. L’ispezione avrebbe fatto venir fuori che i defibrillatori non funzionavano, e Angelucci avrebbe spiegato che le batterie si erano scaricate pochi giorni prima. Gli ispettori però le avevano fatto presente che quel macchinario salvavita deve sempre essere funzionante. Allora lei si era esacerbata e gli aveva presi a male parole: "Chi vi ha mandato? Siete venuti a incastrarmi! Andate via altrimenti ve lo tiro", aveva gridato, facendo il gesto di tirare il defibrillatore contro di loro. Il personale dell’Area vasta se ne era dovuto andare, ma il 22 maggio era stata fatta una nuova verifica. Angelucci aveva chiamato subito il socio Fioretti, mettendo in vivavoce la telefonata, e anche questo avrebbe iniziato a insultare gli ispettori, alla presenza dei carabinieri, che erano stati chiamati per quel controllo. La cingolana e il folignate erano stati denunciati. Ieri per loro si è chiuso il processo. Il pubblico ministero, Emanuela Bruno, ha chiesto la condanna per entrambi a sei mesi. L’avvocato difensore Francesco Nucera ha invece ridimensionato gli episodi. Alla fine il giudice Domenico Potetti ha condannato solo la cingolana a quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. La donna comunque potrà fare Appello.