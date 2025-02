Aggressione ai sanitari: raccolta delle segnalazioni

Negli ultimi mesi gli episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario che opera nei pronto soccorso sono aumentati. La Uip Fpl ha di recente attivato uno Sportello Sicurezza, un modo veloce e semplice scelto dal sindacato per raccogliere in tempo reale tutte le segnalazioni delle situazioni di criticità che si verificano e che denotano una carenza di ausili, di presidi o di protezioni tali da poter rappresentare anche solo un potenziale fattore di rischio. Chi vuole usufruire del servizio può farlo con pochi click accedendo al sito on line del sindacato. "In questo modo vorremo concorrere fattivamente a fare prevenzione, segnalando le criticità e proponendo gli interventi a nostro avviso necessari per far si che situazioni come queste non abbiano più a ripetersi da nessuna parte e che, soprattutto, tutti vengano messi in condizione di lavorare in sicurezza" spiegano Marcello Evangelista, segretario regionale, e Andrea Santavicca, segretario territoriale della Uil Fpl dopo l’ultima aggressione che si è verificata nel reparto del pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova ai danni di un infermiere preso a pugni da un paziente che ra in attesa nella zona del triage.