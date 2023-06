Aggressione al bar, Daspo urbano per un tunisino

Scatta il Daspo urbano per un tunisino, accusato di una aggressione in un bar di piazza XX Settembre a Civitanova. L’episodio risale a sabato della settimana scorsa, quando era stata chiamata la Volante del Commissariato in un bar della piazza centrale della città. Un uomo completamente ubriaco stava infastidendo gli avventori. E all’arrivo dei poliziotti se l’era presa anche con loro, per questo era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal commissariato dunque era partita una segnalazione in merito a questo episodio, e in seguito all’attività istruttoria della divisione polizia anticrimine, il questore ha emesso nei confronti del tunisino un Dacur, divieto di accesso ai centri urbani: ora non potrà avvicinarsi al locale pubblico ove era avvenuta la violenza e a tutti quelli vicini, per almeno un anno.