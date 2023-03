Aggressione choc in piazza Mazzini Cane e padrone feriti da un pitbull

di Chiara Gabrielli

Attimi di paura ieri mattina in piazza Mazzini: un uomo e il suo cane sono stati aggrediti da un pitbull, davanti agli occhi dei numerosi passanti e dei tanti in attesa fuori dalla pasticceria come ogni domenica. Il proprietario del cane, una sessantina d’anni, è rimasto ferito ed è stato soccorso dall’ambulanza, ma poteva andare a finire molto peggio se non fosse stato per Alberto Tognetti de La Botte Gaia che è intervenuto per difendere cane e padrone. Tutto è successo in pochi attimi: intorno alle 11.15 si è scatenato il caos. Tognetti e la moglie, Silvia Faraoni, sono arrivati verso le 11 come sempre per aprire il locale. "Ai tavoli della pasticceria era seduto un ragazzo, noto nella nostra zona, con i due pitbull al guinzaglio. Io stavo chiacchierando con un amico – racconta Tognetti – quando, all’improvviso, il pitbull ha visto il cane, un meticcio di mezza taglia che stava con il padrone dall’altro lato della strada, e si è lanciato verso di lui. Il proprietario del pitbull non ha fatto in tempo a trattenerlo. Il pitbull ha azzannato al collo l’altro cane, allora io non ci ho pensato un attimo e in qualche modo sono riuscito a fermarlo. Nel frattempo, il padrone del cane aggredito era caduto a terra, in tanti sono arrivati per soccorrerlo e dare una mano. Sul momento sono intervenuto senza ragionarci su, è una questione di istinto per me, proteggere chi è in difficoltà, ho fatto la guardia giurata per una vita, solo dopo mi sono reso conto del rischio che avevo corso – spiega Tognetti, anche lui rimasto lievemente ferito –. Non so cosa sarebbe accaduto se al posto di quel signore ci fosse stato un bambino, ad esempio. Il padrone del cane aggredito era ferito a una mano, credo che sia stato morso anche lui. Il proprietario del pitbull, invece, dopo il parapiglia, si è allontanato per i vicoli". Oltre all’ambulanza sono intervenuti i carabinieri.

"Ci sono delle regole e andrebbero rispettate – sottolinea Silvia Faraoni, titolare della Botte Gaia –, alcuni cani devono portare la museruola. Punto. Stavamo trascorrendo una tranquilla mattinata, era una domenica di sole e di quiete, perché deve succedere questo? Già facciamo tanti sforzi per far vivere questa piazza. Io qui tengo aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso". Si può dire che lei, dentro un bar, c’è nata: "Quando tornò dalla guerra – ricorda –, mio padre Pietro (per tutti Pierino) aprì l’attività insieme a Narciso, nel 1952. Poi la mia famiglia ha avuto per 54 anni lo storico bar Faraoni in piazza della Libertà, vicino alla questura – ricorda –, chiuso nel 2009". Sa bene cosa significhi portare avanti un’attività: "Non abbiamo giorni di chiusura, è un servizio alla città, insieme con gli altri commercianti ci stiamo organizzando per smuovere un po’ le coscienze dell’Amministrazione e rendere ancora più attrattiva piazza Mazzini, che è il posto più bello di Macerata".

"Appena ho visto quanto stava succedendo, ho chiamato il 112 – dice Nicola Pietrani, titolare del bar La Pistacoppa sempre in piazza Mazzini –. Però i cani pericolosi devono indossare la museruola, tutti dovrebbero rispettare delle semplici regole".

Dalla “pasticceria Piazza Mazzini“, proprio a fianco de La Botte Gaia, non hanno visto quanto succedeva: "Abbiamo solo sentito le urla dei bambini fuori, ma è stata questione di attimi, qui dentro eravamo pieni di gente. Una persona è venuta a chiederci dell’acqua, probabilmente l’ha portata all’uomo aggredito".