Aggressione choc, ragazza all’ospedale: al setaccio le telecamere

Macerata, 28 giugno 2025 – Aggredita da uno sconosciuto nella notte, una ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale di Macerata. Sulla vicenda sta cercando di fare luce la polizia di Stato, che mantiene però il più stretto riserbo sulle indagini. Indagini per le quali dovrebbero essere decisive le immagini della videosorveglianza comunale, che potrebbero fornire elementi utili a identificare l’aggressore e i suoi eventuali complici.

Stando alle primissime ricostruzioni del fatto, la ragazza sarebbe stata prima inseguita e poi aggredita poco dopo le 3 del mattino di ieri. La giovane (attorno ai vent’anni d’età) sarebbe finita nel mirino di uno straniero nella zona tra la fine di corso Cavour, piazza Garibaldi e viale Puccinotti. L’aggressore – stando alle prime ricostruzioni – dovrebbe aver agito con la complicità di altre persone. L’ipotesi – da confermare – è che si possa essere trattato di un’aggressione a sfondo sessuale. Quel che è certo è che la giovane ha riportato delle lesioni, che hanno reso necessarie le cure del personale del pronto soccorso di Macerata: la ragazza è stata poi trasferita in un altro reparto.

Nella notte è anche partita la chiamata alla polizia, che ha raggiunto la zona dell’aggressione e ha poi raccolto le parole della ragazza. Gli uomini della Questura hanno quindi avviato una serie di accertamenti, e nella mattinata di ieri hanno svolto dei rilievi con la Scientifica su una panchina di viale Puccinotti, all’altezza della Rotonda.

La presenza dei poliziotti non è passata inosservata agli occhi dei passanti. Altri elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dal sistema comunale di videosorveglianza. La Questura ha infatti chiesto i filmati alla polizia locale, acquisendo le immagini girate nella notte tra giovedì e ieri sia nella zona di corso Cavour (dove sarebbe iniziata l’aggressione), in piazza Garibaldi e nell’area dei giardini Diaz. Le immagini avrebbero fornito elementi preziosi per risalire all’autore dell’aggressione. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità straniera, anche se sono ancora in corso accertamenti per capire il ruolo delle altre persone che sarebbero coinvolte nell’aggressione.