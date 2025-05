Aggressione con il forcone: il 48enne andrà in psichiatria

Armato di forcone aveva ferito tre persone, danneggiato le auto e poi aggredito i carabinieri acccorsi per fermarlo a Camporotondo: resta in carcere il 48enne macedone con problemi psichiatrici, che il giorno del Primo maggio ha creato allarme e paura tra i passanti.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza sull’arresto. Il giudice Giovanni Manzoni ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare per il 48enne, difeso dall’avvocato Giampiero Emiliozzi. Per il macedone poi è stato poi disposto il trasferimento al centro di salute mentale di Macerata, non appena sarà disponibile un posto.

L’episodio era avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso, giorno della festa dei lavoratori. L’uomo era arrivato impugnando un forcone. Aveva avvicinato alcune persone ferendone tre, ed aveva danneggiato alcune auto in sosta. Sul posto, intorno alle 16.30, erano arrivati i carabinieri allertati dalla persone presenti. Il 48enne aveva ancora in mano il forcone: i militari avevano cercato di calmarlo, provando a convincerlo a posare a terra l’arma, ma ne era seguita una colluttazione. Infine, l’uomo era stato bloccato e arrestato. I militari intervenuti, in seguito alla colluttazione, avevano riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

c. m.