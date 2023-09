Aggressione e fuga dall’ospedale: arrestato

Fuggito dall’ospedale psichiatrico, è finito in carcere il 23enne matelicese accusato di maltrattare mamma e nonna. Affetto da problemi di natura psichiatrica e tossicodipendente, nei giorni scorsi il ragazzo aveva aggredito le due familiari nell’abitazione di famiglia. Le donne, esasperate e spaventate, si erano dunque rivolte ai carabinieri della Compagnia di Camerino chiedendo aiuto, e per il giovane era arrivata una misura cautelare: il ricovero nel reparto psichiatrico di Macerata. Purtroppo però lunedì mattina il 23enne si è allontanato dall’ospedale, sfuggendo al controllo del personale sanitario. Subito sono partite le ricerche, e i carabinieri di Macerata lo hanno rintracciato alla stazione di Piediripa. L’idea è che, probabilmente, il ragazzo stesse cercando di tornare a casa. Una volta fermato, su disposizione del tribunale per lui è scattato l’arresto e i carabinieri lo hanno accompagnato nel carcere di Montacuto. Ora è detenuto ad Ancona, in attesa di valutare i provvedimenti più adeguati tenendo conto delle sue condizioni di salute e della necessità di tutelare la madre e la nonna, evitando di lasciarle da sola in balia delle difficoltà e delle conseguenti intemperanze del ragazzo.

Paola Pagnanelli