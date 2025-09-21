Aggressione in centro. Picchiati due ragazzi

Scendono dall’auto e aggrediscono con calci e pugni due giovani che stavano passeggiando, pestandoli e lasciandoli in mezzo alla strada, poi risalgono in macchina e si allontanano.

Un’aggressione choc è avvenuta a due passi dal centro. L’episodio si è registrato nella notte tra giovedì e venerdì scorso, in via Mameli, non lontano da piazza XX Settembre, nel centro di Civvitanova. La segnalazione al numero delle emergenze è arrivata intorno all’una e mezza di notte. Due giovani, italiani, hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine spiegando di essere stati raggiunti e affiancati da un’auto. A bordo si trovavano due extracomunitari – di origini magrebine secondo quanto riferito dalle vittime – che in un attimo sono scesi dalla vettura e hanno cominciato a colpire con calci e pugni i due ragazzi. Poi, dopo averli aggrediti, sono risaliti in auto e sono ripartiti di corsa, facendo perdere le loro tracce.

I due civitanovesi per fortuna non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere, le conseguenze fisiche per loro non sono state troppo gravi. Ma hanno comunque segnalato quanto accaduto agli agenti del commissariato di polizia. A detta loro, quei due non avrebbero avuto alcun motivo di aggredirli in quel modo: cosa ci sia dietro al pestaggio dunque è ancora da chiarire.

Non appena le due vittime decideranno di recarsi negli uffici del commissariato per sporgere la denuncia formale su quanto accaduto, gli agenti di polizia potranno avviare le indagini per cercare di identificare i due aggressori e chiarire tutti i contorni della vicenda.

Chiara Marinelli