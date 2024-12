Aggressione per il lavoro. Denunciato

Aggressione per questioni legate al lavoro, denunciato un 49enne. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, in seguito ad una segnalazione, sono intervenuti sabato scorso in piazza Pizzarello, dove era stata segnalata un’aggressione da parte di due uomini nei confronti di una terza persona. Sul posto i militari hanno accertato la presenza della vittima, un uomo romeno di cinquant’anni, e solo uno dei due aggressori. L’uomo è stato identificato: si trattava di un 49enne, anche lui romeno, residente a Frosinone. Quest’ultimo è stato denunciato per lesioni personali aggravate. La vittima, infatti, dopo l’aggressione, era andata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri di Macerata, che hanno ricostruito i contorni della vicenda, è emerso che l’aggressore sarebbe l’ex datore di lavoro della vittima e che l’aggressione sarebbe scaturita da ruggini legate a pregresse vicende lavorative che coinvolgevano i tre uomini.

c. m.