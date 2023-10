Aggressione sul corso. Ragazzo prende a pugni un automobilista in coda: "Mi aveva colpito e sputato"

Scena choc lungo corso Umberto a Civitanova: un centauro scende dal suo scooter e si avvicina a un’Audi in coda poi scarica uno, due, tre pugni in sequenza sull’uomo alla guida. Un automobilista, mentre è in fila, col suo cellulare riprende tutto e il video diventa virale. "Quello che si vede nel filmato però non racconta ciò che è davvero accaduto. È stata registrata solo la parte finale, ma tutto è cominciato molto prima, in piazza, e quel tizio in macchina mi ha ostacolato più volte, provando a stringermi mentre cercavo di superarlo, mi ha anche sputato ed è stato il primo a darmi un pugno quando mi sono avvicinato al finestrino sul corso". Parole del 29enne civitanovese che nelle immagini filmate prende a cazzotti l’automobilista.

"L’episodio risale a una settimana fa – racconta al Carlino il giovane, che chiede però di restare anonimo – e ci tengo a dire che subito dopo mi sono recato in commissariato per riferire quanto era accaduto, così che fosse chiara la dinamica. Cosa è successo? È cominciata in piazza, quando con l’auto mi ha stretto appena ho provato a sorpassarlo e la stessa cosa ha fatto al secondo tentativo, in viale Matteotti, davanti al Miramare, e mi ha anche fatto cadere".

"Alla polizia – continua – ho spiegato tutto e spero che con le telecamere installate in centro si possa ricostruire tutto il percorso, perché mi dispiace che il video che sta circolando mostri solo la conclusione. Vorrei che invece venisse alla luce la verità, perché quel tizio mi ha fatto cadere a terra, ha danneggiato il mio scooter, non si è fermato e non ha mostrato nessuna intenzione di discutere. Anzi, faceva lo spaccone mentre guidava, con accanto una ragazza, e mi ha pure colpito con un cazzotto e poi è ripartito". "Gli sono andato dietro – continua – e come è arrivato sul corso ho parcheggiato, sono sceso ed è finita che l’ho preso a pugni, ma quello che non si vede è che è stato lui il primo ad alzare le mani e che la mia è stata una reazione".

Sono tre i pugni che si abbattono sull’automobilista, che non scende dall’auto e incassa provando a parare con il braccio e alla fine il centauro risale sullo scooter e da gas scartando la fila. "A quel punto mi sono diretto subito in commissariato – ci tiene a ribadire – per raccontare e denunciare il comportamento dell’automobilista che con le sue manovre mi ha messo in pericolo". È dispiaciuto per il video che sta circolando su social e media (disponibile sul sito www.ilrestodelcarlino.itmacerata): "Chissà che idea si fa chi guarda quelle immagini, ma quel che conta per me è quanto ho riferito alla polizia".