Aggressioni a medici e infermieri Ospedali, tornano i posti di polizia

di Paola Pagnanelli

Tornerà il posto di polizia in ospedale. Come già avvenuto in altre province, anche i pronto soccorso di Macerata e Civitanova riavranno una postazione fissa per gli agenti. Lo ha annunciato ieri il prefetto Flavio Ferdani, all’indomani, per coincidenza, di un episodio di intemperanza registrato all’ospedale di Civitanova. "È stato fatto un monitoraggio per capire quali fossero i livelli di sicurezza e il numero di aggressioni al personale sanitario – ha spiegato il prefetto –, per poi condividere le possibili soluzioni. Il questore Trombadore ha poi fatto dei sopralluoghi, per valutare gli aspetti di logistica e funzionalità degli spazi che saranno destinati al posto di polizia. Con i responsabili dei presidi sanitari stiamo sviluppando il rafforzamento dei controlli. Contiamo di poter procedere alla realizzazione in tempi brevi di due postazioni fisse di polizia, al pronto soccorso di Macerata e a quello di Civitanova, come messaggio di attenzione al personale, anche in base alle indicazioni ministeriali. Si dovranno attrezzare gli spazi, poi si dovrà programmare la disponibilità del personale". Ancora non si sa se il posto di polizia sarà in funzione 24 ore su 24, o se si studierà una integrazione con il personale della vigilanza privata che, da tempo, si occupa della sicurezza negli ospedali. "Martedì sera a Civitanova c’è stato l’ennesimo episodio – ha aggiunto il prefetto – sul quale sono subito intervenuti i carabinieri, nell’ambito dei compiti di controllo del territorio".