Medici e infermieri, aggressioni triplicate: “La Regione si muova”

Macerata, 4 marzo 2024 – “La Fp Cisl Marche, che giudica positivamente la previsione di una serie di azioni per curare la comunicazione tra operatori e utenti avviate dalle Ast 2 di Ancona e Ast 3 di Macerata, organizzerà, insieme ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, iniziative di sensibilizzazione chiedendo lo sviluppo dell’analisi dei pericoli legati alla cura della sicurezza dei lavoratori, di fronte ad un fenomeno troppo spesso sottostimato".

È quanto afferma Luca Talevi, reggente della Funzione Pubblica Cisl delle Marche in relazione alla sempre più lunga serie di aggressioni fisiche e verbali contro i professionisti della sanità marchigiana (ultimi casi sabato notte agli Ospedali Riuniti di Torrette).

"Nelle Marche – sottolinea Talevi – i primi dati certificati dell’anno 2023 denotano un aumento dei casi. Nella Ast 3 di Macerata rispetto a una decina di casi relativi al 2022, nel 2023 sono più che triplicati, visto che ne sono stati registrati 36, cioè tre al mese: 23 verbali con minacce e ingiurie, 13 con veri e propri atti di violenza fisica".

Circa il 10% degli infortuni occorsi a chi lavora in corsia, e certificati dall’Inail, è riconducibile a un’aggressione contro una media nel settore privato del 3%. Gli "aggressori" sono in gran parte parenti e amici del paziente, mentre gli operatori più colpiti sono infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, educatori professionali, che lavorano in strutture pubbliche, ma anche in servizi di assistenza sociale residenziale (case di riposo), ambulatori o a domicilio.

Ad aggravare il quadro, c‘è il fatto che a essere aggredite sono soprattutto le donne. La maggior parte degli episodi accadono nei pronto soccorso (anche per le lunghe attese) contestualmente ai servizi psichiatrici e a quelli per le tossicodipendenze.

"Il Servizio sanitario va tutelato insieme ai professionisti che vi operano", afferma Talevi. "Ogni atto di violenza a danno di un lavoratore è un "evento sentinella" che richiede la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione. Come Fp Cisl Marche, in prossimità del 12 marzo, giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, chiediamo alla Regione misure preventive e protettive".