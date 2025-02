Aggressioni tra adolescenti. Il progetto di Unimc e genitori : "Così superiamo i conflitti"

Una lite tra ragazzi, all’uscita di scuola, sfocia in un’aggressione. Ma i genitori si attivano chiedendo all’istituto, i Licei Varano di Camerino, di avviare un progetto. L’appello non rimane inascoltato: la dirigenza scolastica, prendendo spunto da un’iniziativa di prevenzione attuata precedentemente dal liceo di Macerata, chiede aiuto a Unimc. L’ateneo a sua volta dà subito disponibilità. Il gruppo di ricerca dell’Università di Macerata è coordinato dalle docenti Lina Caraceni e Paola Nicolini, coadiuvate da un folto numero di collaboratori con diverse competenze. Il progetto decollerà a breve. È la prima volta in provincia che viene messo in atto dopo l’avvenimento dei fatti (di solito viene applicato per prevenzione). Ed è la prima volta che l’idea parte da mamme e papà. A parlarne è la professoressa Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione Unimc.

In cosa consiste il progetto che sta per iniziare a Camerino? "Consiste in un laboratorio interattivo che parte da un caso studio su un "conflitto" tra adolescenti. Coinvolge amici, famiglie, personale scolastico. È poi prevista un’organizzazione in gruppi di discussione guidati da esperti Unimc, per delineare quali azioni possano essere messe in campo per favorire il superamento del conflitto e ricostituire una relazione di benessere, avendo come cornice di riferimento la giustizia riparativa. In generale si tratta di un progetto messo a punto in una serie di contesti diversi, sia in approcci di tipo preventivo, sia quando gli episodi conflittuali si sono già verificati, come in questo caso. In alcune edizioni abbiamo utilizzato come caso studio un episodio di cyberbullismo, chiedendo alle classi di dividersi in gruppi e discutere la situazione a partire da uno dei punti di vista di chi ha provocato il danno, chi lo ha subito, i familiari, i rispettivi gruppi di appartenenza (la scuola)".

Quali sono stati finora i risultati? "I dati rilevati mostrano che modificare il proprio giudizio non è semplice, ma è comunque possibile anche in un breve arco di tempo. Il superamento più difficile è quello relativo alla persona che ha compiuto il danno, verso la quale prevalgono atteggiamenti puntivi. Verso la persona che il danno lo ha subito, invece, la valutazione si modifica: in un primo momento giudicata negativamente, con l’atteggiamento "se l’è cercata" o "poteva stare più attenta", viene via via compresa rispetto al dolore che prova o alle conseguenze che sopporta. Sono considerati importanti la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di dialogare. In alcune occasioni sono stati coinvolti anche giornalisti locali: è importante che la stampa si occupi di queste situazioni con un linguaggio e una narrazione adeguati, non stigmatizzanti".

Quanto durano questi progetti? "Dipende dal contesto di applicazione. Ad esempio, nel lavorare per la prevenzione, si usa la formula "un giorno a scuola": in una mattinata ragazzi e ragazze sono riuniti insieme, viene presentato il caso studio e data l’opportunità di rifletterci discutendone e assumendo almeno due punti di vista. Si raccolgono dati sulle loro valutazioni all’inizio e alla fine della mattinata, che permettono di misurare il cambiamento nei loro giudizi rispetto alle persone coinvolte nella situazione presa come caso di studio. La stessa formula può essere spalmata su due o tre giorni di scuola, in situazioni in cui il conflitto ha già avuto luogo".

Il laboratorio può essere applicato anche alle medie? "Sì, è già stato realizzato in classi delle scuole medie. Per come è al momento strutturato è necessario che i partecipanti abbiamo raggiunto la fase dello sviluppo cognitivo che permette il ragionare per ipotesi, cosa che avviene di solito in adolescenza. L’applicazioni con i bambini è possibile, ma le modalità di svolgimento vanno adattate, ad esempio chiedendo un disegno o una lettera indirizzata a una o più delle persone coinvolte nell’evento conflittuale".