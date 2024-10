Aggressioni verbali agli ausiliari del traffico: arriva un corso di autodifesa

Tolentino, 9 ottobre 2024 - Arriva un corso di autodifesa per gli ausiliari del traffico di Tolentino, finiti nel mirino degli automobilisti indisciplinati. Aggressioni verbali, insulti. E il sindacato ha promosso un’iniziativa per loro. “Stanno respirando un brutto clima a Tolentino gli ausiliari del traffico – spiegano Angelo Ceccarelli, segretario provinciale Filt Cgil Macerata, e Nicola Serrani, membro della segreteria provinciale - costretti a subire aggressioni verbali sempre più frequenti. Le lavoratrici e i lavoratori in oggetto sono diventati una sorta di nemici per una parte della cittadinanza e questo sta dando vita a un contesto ai limiti della tollerabilità. Lo scenario descritto ha subìto una crescita esponenziale negli ultimi mesi: a nessuno piace essere vittima di contravvenzione, ma sappiamo altresì che diventa un provvedimento oggettivamente necessario quando l'automobilista, incautamente, viola gli articoli del codice della strada, e questo vale anche per i parcheggi a pagamento. Fino a qualche mese fa questi episodi erano sporadici. Ma l’aumento degli ultimi mesi è stato significativo, tanto che se prima la tendenza era lasciar correre in nome del quieto vivere, oggi gli operatori non sono più disposti a sopportare questo genere di offese e soprusi”. I sindacalisti ricordano tra l’altro che il personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste a tutti gli effetti di legge la qualifica di pubblico ufficiale. Così Filt Cgil Macerata, in accordo con l’Assm, ha organizzato un corso di autodifesa finanziato totalmente dall'azienda e aperto anche agli operatori di sportello, che si svolgerà a ottobre in collaborazione con Mastery International Academy for Security and Defense.