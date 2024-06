Agguato col bastone a notte fonda: poco prima aveva difeso una ragazzina

Porto Recanati (Macerata), 19 giugno 2024 – Prima un 57enne del posto avrebbe preso le difese di una quindicenne, che sarebbe stata importunata da alcuni sconosciuti in uno chalet di Porto Recanati, cacciandoli via a male parole. Ma dopo un paio di ore l’uomo è stato accerchiato da quattro individui, che lo hanno aggredito e colpito in testa con un bastone, all’altezza di via Garibaldi. A quel punto è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, per poi essere trasportato all’ospedale di Civitanova, rimediando una prognosi di dodici giorni per le botte prese.

Una volta dimesso, l’uomo si è recato nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati e ha sporto denuncia contro ignoti per il reato di lesioni. Ora sul fatto indagano i militari dell’Arma. L’episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nel centro di Porto Recanati.

Stando al racconto del 57enne, quella sera (intorno alle 2.30) l’uomo si trovava in uno stabilimento balneare del lungomare Lepanto, finché si è accorto che circa dieci persone tra 35 e 60 anni avrebbero iniziato ad apostrofare in maniera pesante (e a sfondo sessuale) una 15enne, che stava bevendo una bibita in quel locale insieme al fidanzatino. Allora, l’uomo ha chiamato i carabinieri, ma nel frattempo si è rivolto a brutto muso nei loro confronti, insultandoli e dicendo che dovevano andarsene immediatamente. Poco dopo, sono arrivati i militari dell’Arma che hanno raccolto la testimonianza della minorenne. Però, il peggio si è registrato più tardi.

Dopo quasi due ore, il 57enne si è incamminato lungo via Garibaldi per tornare a casa. Tuttavia, stando sempre alla sua denuncia, quattro individui (che facevano parte del gruppo con cui aveva discusso) lo hanno accerchiato. In breve è stato aggredito e preso a calci e pugni, fino a quando sarebbe stato raggiunto da una bastonata sul capo, perdendo i sensi. A giungere sul posto l’ambulanza del 118 e i carabinieri della caserma di Porto Recanati, che hanno avviato gli accertamenti di rito per fare luce su quanto era appena successo, mentre gli operatori sanitari hanno caricato l’uomo in ambulanza, decisamente malconcio e con diverse escoriazioni sul corpo e in testa, portandolo al pronto soccorso di Civitanova per tutte le cure del caso.